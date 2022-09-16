Кишинёв, 16 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Почти три четверти жителей Молдавии считают, что президент Молдавии Майя Санду должна ехать в Россию, чтобы договариваться о снижении цены на природный газ. Об этом свидетельствует социологический опрос, обнародованный 16 сентября пресс-службой исследовательской компании iData.

European People's Party Майя Санду

Как сообщают исследователи переговоры по газу поддержали 72,9% участников опроса. Обратного мнения придерживаются 22% респондентов. Остальные не ответили на вопрос.

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября. В нём участвовали 1012 респондентов. Погрешность составила 3%.

Напомним, ранее Санду заявила, что в ходе переговоров с Газпромом в октябре 2021 года о продлении соглашения молдавская делегация отказалась обсуждать дополнительные условия, предложенные российской стороной. По мнению главы республики, для получения скидки пришлось бы идти на политические уступки.