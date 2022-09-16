Белград, 16 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич пожаловался премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на двойные стандарты, которые Евросоюз применяет по отношению к вопросу территориальной целостности Сербии и б. УССР. Об этом Вучич заявил 16 сентября в Белграде после переговоров с Орбаном.

Александр Вучич

«Как просто защищать территориальную целостность [б. УССР], ссылаясь на Хартию ООН и действующие резолюции ООН, и как просто, как в случае Сербии, забывать о том, что существует Хартия ООН и действующая резолюция СБ ООН 1244, которая говорит о целостности Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что такая позиция в том числе является одной из причин низкой популярности ЕС среди граждан страны.

Вучич поблагодарил Венгрию за поддержку евроинтеграции Сербии. Он сказал, что Сербия находится на европейскому пути, но у нее также есть собственные национальные и государственные интересы, от которых она не откажется.

Напомним, что ранее в парламенте Сербии Вучич заявил, что он никогда не признает независимость Косово и Метохии.