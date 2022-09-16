Москва, , 15:39 — REGNUM Те, кто обсуждают «успехи» контрнаступления ВСУ, не понимают реального положения дел, не имеют соответствующей компетенции и не владеют информацией полностью, выстраивая свои суждения в отрыве от реалий военного управления и военной стратегии. К такому выводу пришёл верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего добровольческого отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Казачья шашка Игорь Кожевников © ИА REGNUM

«Там, где враг встретил сопротивление, к примеру, в Лимане, Песках, «бравые воины» и «успешно наступающие вояки» сразу превратились в соревнующихся между собой в беге на короткие дистанции высококлассных спортсменов», — написал он в своем telegram-канале.

Атаман подчеркнул, что российской стороной были сохранены абсолютно все критически важные позиции, а противнику не было дано ни малейшего шанса хоть на какую-то победу. Дьяконов полагает, что в ближайшее время повестка резко поменяется.

«Очевидно, что сегодня ВСУ находится в критическом положении дел. В их рядах воют наемники из арабских и африканских стран, Польши, Штатов и так далее. Они мобилизуют женщин. На очереди — старики и дети», — уверен командир казачьего отряда.

Сейчас киевский режим бросает своих солдат на территории, где не планировалось развивать театр военных действий, теряя при этом огромное количество живой силы.

«Их действия направлены на то, чтобы дискредитировать российскую армию, показав ее якобы беспомощность, и не имеют какого-либо значения в военном плане. Все лишь для того, чтобы отчитаться перед истинными заказчиками — западными кукловодами и выторговать оружие и деньги от коллективного Запада для продолжения своих преступлений», — пояснил Дьяконов.

Атаман призвал всех тех, кто сильно переживает, не поддаваться паническим настроениям.

«Наше военное руководство знает, что делает. Победа будет за нами! Враг будет повержен, цели СВО будут достигнуты в полном объёме», — заключил он.