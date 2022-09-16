Москва, , 15:38 — REGNUM Особенности формирования фонда социального жилья на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции, нужно регламентировать законом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СРЗП).

Галина Хованская Yarregion.ru

«Мы намерены предложить законодательную инициативу. Необходимо, как мне представляется, принять закон об особенностях формирования жилищного фонда социального использования и наемных домов для территории, которые сейчас освобождаются», — сказала депутат.

Напомним, ранее Хованская заявила, что тема строительства некоммерческих наёмных домов будет стратегическим направлением, в том числе и на освобожденных территориях.

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