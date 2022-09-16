Ташкент, 16 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Односторонние экономические меры оказывают разрушительное воздействие на безопасность цепочек поставок и на многостороннюю торговую систему в целом. На это указано в совместном заявлении Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принятой по итогам саммита в Самарканде 15–16 сентября.

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«Подчёркиваем разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, и мер в отношении финансовых систем государств-членов ШОС на безопасность и стабильность цепочек поставок, и на многостороннюю торговую систему и всех её участников», — указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также лидеры стран ШОС указали на важную роль надёжных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок в обеспечении экономического развития на фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19.

В заявлении указано, что лидеры стран ШОС признают существенный потенциал взаимной торговли между государствами-членами организации и положительно оценивают работу по поддерживанию стабильности цепочек поставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15–16 сентября в Самарканде прошёл саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

В принятой по итогам мероприятия итоговой декларации страны Шанхайской организации сотрудничества, в частности, подтвердили ненаправленность организации против других государств и международных организаций.

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