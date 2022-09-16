Анкара, 16 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Власти Турции ведут переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, передает 16 сентября телеканал A Haber со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся», — передает телеканал.

Напомним, ранее турецкое издание Haberler сообщило, что лидеры стран Балканского полуострова попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде поставки российского природного газа во избежание проблем в зимний период.

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