Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Сборная Казахстана по хоккею будет участвовать в Кубке Первого канала, планы не изменились. Об этом 16 сентября заявил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

«Мы не обращаем внимания на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация», — приводит слова Каратаева ТАСС.

Он рассказал, что казахстанская федерация не консультировалась с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия в турнире.

По его словам, сборная Казахстана редко играет с такими сильными соперниками, как сборная России, а участие в Кубке Первого канала — это хорошая возможность выступить на соревнованиях высокого уровня.

Он добавил, что у федераций хоккея России, Белоруссии и Казахстана есть трёхсторонний договор.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 12 по 18 декабря. В нём примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана, а также команда России среди игроков до 25 лет.