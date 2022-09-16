Зеленокумск, Ставропольский край, 16 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлено мошенничество с использованием паспортов клиентов компании сотовой связи. Сотрудники одного из офисов сотовой связи города Зеленокумска использовали паспортные данные физических лиц, заключая от их имени кредитные договоры на покупку мобильных телефонов. Денежные средства мошенники присваивали, похитив таким образом 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

В документах злоумышленники указывали данные паспортов клиентов сотовой связи, а также ложные данные о месте работы и размере заработной платы.

Афера была раскрыта, задержаны трое сотрудников, причастных к хищениям. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один — находится под домашним арестом. Третий подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.