Москва, , 15:31 — REGNUM Ритейлерам на сегодняшний день выгоднее уничтожать продукты с истекающим сроком годности, чем раздавать их гражданам, считает замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Фудшерниг может стать неплохой мерой поддержки, но для этого нужно развязать руки бизнесу — отменить НДС. Потому что сейчас для ритейлеров уничтожение продуктов с истекающим сроком годности выгоднее, чем раздача их нуждающимся», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

Также Нилов напомнил об уничтожении огромного количества продуктов, которые изымаются у браконьеров или из-за отсутствия документов.

«А знаменитая «санкционка»?! Это тонны еды, которые можно не губить за бюджетный счёт, а отдавать тем, кому они на самом деле нужны. Соответствующий законопроект у ЛДПР есть. Осталось его принять», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года депутат Госдумы Артём Метелев («Единая Россия») заявлял о подготовке законопроекта, по которому бизнес может получить налоговые льготы в случае, если отдаст продукты нуждающимся.

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