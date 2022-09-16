Ереван, 16 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Одно из подразделений вооружённых сил Азербайджан, вторгшихся на армянскую территорию, оказалось в окружении. Об этом 16 сентября сообщил начальник Генерального штаба Армении Эдуард Асрян на встрече с иностранными послами.

Цитата из видео «Ադրբեջանական զինուժի դիրքային առաջխաղացման փորձը» Министерства обороны Армении Обострение на армяно-азербайджанской границе

Он заявил, что это подразделение остановилось на холме в 4,5 км от Джермука. В результате военнослужащие не могут пополнить припасы продовольствия и воды.

«Мы не позволим обеспечить их жизнедеятельность. Потеряв боеспособность, группа будет отступать, присоединятся к основным силам, которые находятся на большей глубине — 7,8, даже 10 км — от Джермука», — сказал Асрян.

Он добавил, что сегодня было замечено, что другая группа азербайджанских военных в составе до 60 человек отступила к границе. Глава Генштаба также сообщил, что в направлении Джермука ВС Азербайджана в ходе двухдневных боёв продвинулись вглубь Армении на 7,5 км, а ширина фронта составила 8,5 км.