Михайловка, Волгоградская область, 16 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Обстоятельства получения 41-летним мужчиной тяжёлых травм на производстве устанавливают следователи в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, в Михайловке на предприятии по переработке молока на слесаря упало производственное оборудование. Мужчину придавило к металлическому стеллажу, он получил тяжкие телесные повреждения.

Установлено, что нарушение требования охраны труда допустил 29-летний механик организации, который не заметил нахождения работника в зоне падения грузов при их перемещении погрузчиком.

Проводятся необходимые следственные действия.