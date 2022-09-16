Москва, , 15:28 — REGNUM Компенсации за потерянное в ходе боевых действий имущество были получены первыми семьями в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 сентября написал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Мы продолжаем оказывать поддержку жителям Донбасса. Сегодня деньги за потерянное имущество получили девять человек из пяти семей в Мариуполе. В дальнейшем этим семьям будет выделено новое жильё», — отметил он в своём сообщении.

Также вице-премьер РФ указал, что в ДНР действует 51 пункт по приёму заявлений от пострадавших в ходе военных действий, а также работает 38 комиссий, рассматривающих документы и принимающих решения о выплате компенсаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин написал, что Мариуполь сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме.