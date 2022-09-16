Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, депутат Государственной думы Сергей Боярский заявил, что капитальный ремонт в домах, подпадающих под реновацию, не может быть произведён. Об этом политик сказал в ходе дискуссии 16 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский Татьяна Титаева © ИА Regnum

Депутат отметил, что в прошлом и сам как-то жил в «хрущёвке». Он подчеркнул, что с годами эти дома становятся более обветшалыми, а с точки зрения коммунального обслуживания с такими домами будет всё больше проблем.

«Ни о каком капитальном ремонте речи быть не может, поскольку это панельные дома. Они занимают достаточно большую территорию», — заявил Боярский.

Политик отметил, что в рамках реновации собственникам будут предлагать новое жильё в обмен на старое. Изначально большая часть граждан получила жильё в «хрущёвках» бесплатно. На фоне всех недостатков квартир в этих домах, как подчеркнул Боярский, комплексное развитие территорий (КРТ) Петербургу необходимо.

«КРТ необходимо. Это хорошо для города. Мы построим новое комфортное жильё, создадим новую комфортную среду и бесплатно туда людей переселим», — продолжил депутат.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил депутатами приостановить действие основных положений регионального закона о реновации. В этом случае её начало отложат до 1 января 2024 года, после доработки закона.

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