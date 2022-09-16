Херсон, 16 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Киевские войска нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, чтобы убить и. о. главы региона Сергея Елисеева. Об этом замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил 16 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Утром ВСУ выпустили ракеты по центру Херсона, они попали в здание областной администрации. Как сообщало ИА REGNUM, погибли три человека, в том числе водитель начальника департамента труда и социальной политики области.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы», — сказал Стремоусов в видеообращении.

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