Новосибирск, , 15:24 — REGNUM Механизмы финансовой блокады России включены сегодня практически на полную мощность. Об этом заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков, говоря о том, что у жителей России остается всё меньше способов оплаты за рубежом.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Функционирование эмитированных в России банковских карт имеет сегодня ограниченную географию, — подчеркнул он. — Это уменьшает экономические возможности россиян, однако побуждает их изучать возможности альтернативных Западу платёжных систем, и не безуспешно (например, китайской платежной системы Union Pay, с которой сотрудничает ряд российских банков). В то же время, уже есть примеры подключения третьих стран (например, Турции) к обслуживанию российских карт системы «МИР», что отчасти смягчает существующую ситуацию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США предпринимают шаги, чтобы сократить российским гражданам возможности оплаты за рубежом. Так, например, министерство финансов США допустило введение санкций в отношении финансовых компаний за поддержку расширения Национальной системы платежных карт и использования карт «Мир» за пределами России.

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