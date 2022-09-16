Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 16 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске полиция нагрянула в казино, работавшее под прикрытием клуба ментальной математики. Об этом сообщает «Ямал 1».

GBPublic_PR Компьютерные игры

Ранее стало известно о том, что на Изыскателей, 34 под видом клуба ментальной математики беспрепятственно функционирует компьютерное казино, в котором играют на деньги не только взрослые, но и дети.

Сотрудники ноябрьского отдела полиции выезжали по адресу, но клуб был закрыт. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверкой законности происходящего за дверями клуба ментальной математики занялась прокуратура ЯНАО.