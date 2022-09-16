Москва, , 15:19 — REGNUM Банк России работает над тем, чтобы вернуть показатель инфляции на 4% к 2024 году. Об этом 16 сентября заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашему прогнозу, с учётом неоднородного влияния структурной трансформации инфляция в 2022 году составит 5-7%. Денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы её вернуть к 4% к 2024 году», — заявила Набиуллина.

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