Москва, 16 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Сообщения о том, что ещё пять лет назад, когда Урсула фон дер Ляейн ещё не была главой Еврокомиссии, Евросоюз выделял Киеву средства для борьбы с коррупцией на территории б. УССР, которые туда так и не поступали, прокомментировала 16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Ничего личного — просто милый немецко-американский бизнес в политико-биологической сфере. А есть такая сфера? — спросите вы. Конечно. Урсула фон дер Ляейн живое тому подтверждение», — написала она в своём сообщении.

Также Захарова назвала такую практику руководства ЕС кратким экскурсом в теорию и практику либерального тоталитаризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва так и не получила внятных объяснений от Брюсселя по поводу слов, которые позволил себе глава евродипломатии Жозеп Боррель.