София, 16 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Правительство Болгарии рассматривает возможность приобретения во временное пользование самолетов ВВС Франции и Швеции для нужд болгарского минобороны. Об этом 16 сентября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как заявил сегодня действующий руководитель оборонного ведомства Болгарии Димитр Стоянов, соответствующее боевые единицы будут задействованы в охране воздушного пространства страны, а также охране границ НАТО.

«Регулярное использование лизинговых самолетов позволит нашим пилотам сохранить квалификацию до покупки Софией американских истребителей F-16», — отметил, в частности, он.

О каких именно французских и шведских самолетах идет речь, не сообщается.

Напомним, ранее власти Болгарии вели переговоры с Вашингтоном о закупках у США партии военных самолетов. Подписание контракта было отложено до 2025 года.