Москва, 16 сентября 2022, 15:16 — REGNUM Тема строительства некоммерческих наёмных домов будет стратегическим направлением, в том числе и на освобожденных территориях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СРЗП).

Галина Хованская
Галина Хованская
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По ее словам, у наёмных домов есть ряд преимуществ. В частности, такое жилье не переходит в собственность нанимателей, но тем не менее помогает решить жилищную проблему граждан с невысоким доходом, которые не могут снимать жилье на рыночных условиях или брать ипотеку.

«Это проблема, которая решает жилищную проблему молодых семей, очередников, которые уже выросли за многие годы стояния в очереди на социальное жилье и могут снять квартиру на условиях, которые все-таки гораздо мягче, чем рыночные. Более того, им завтра не покажут на дверь, и они спокойно могут существовать, пока их финансовое благополучие не зашкалит настолько, чтобы построить частный дом», — сказала Хованская.

Также, по ее словам, в наемных домах отсутствует проблема с проведением собрания собственников жилья.

«Интерес регионов к этой проблеме есть, потому что, к великому сожалению, строительство жилья по договору социального найма практически прекратилась во всех регионах и очередь у нас далеко вышла за 20 лет уже. Мы видим в этом случае способ решения проблемы 30-40%, по предварительным оценкам, очередников, которые до сих пор стоят на получение социального жилья», — пояснила Хованская.