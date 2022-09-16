Симферополь, 16 сентября 2022, 15:16 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, погибших в результате теракта 16 сентября.
Глава Крыма пожелал также выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва, глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.