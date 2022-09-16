Москва, , 15:16 — REGNUM В Совфеде канцлеру Германии Олафу Шольцу напомнили, что последнее слово в противостоянии Германии и Польши останется за Россией и другими державами антигитлеровской коалиции.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 сентября польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом войны».

Со своей стороны, канцлер Германии Шольц пригрозил пересмотром границ с Польшей «согласно историческим документам» после требований о репарациях.

С одной стороны, канцлер ФРГ прав, и понять его возмущение растущими аппетитами Варшавы можно, рассуждает член Совфеда Владимир Джабаров.

«Но с другой стороны, есть одна очень важная деталь касательно пересмотра границ «согласно историческим документам». Господин Шольц, если Вы говорите об исторических документах, потрудитесь перечитать весь набор этих документов по результатам Второй Мировой войны», — советует Джабаров в телегам-канале.

«Страна, которую Вы сейчас представляете капитулировала перед СССР и союзниками в мае 1945 года. И европейские границы определяли страны-победители, но никак не Германия. И потому последнее слово в Вашем противостоянии с Польшей остаётся за Россией, а также за другими державами антигитлеровской коалиции», — указал парламентарий.

Добавим, что согласно отчёту комиссии по иностранным делам и законодательству Сейма Польши сумма потерь Польши в результате Второй мировой войны была оценена в 850 миллиардов долларов.

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