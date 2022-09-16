Москва, , 15:15 — REGNUM Российский лыжник, олимпийский чемпион Игр-2022 в эстафете Алексей Червоткин заявил, что не задумывался о смене гражданства ради участия в международных соревнованиях. Об этом 16 сентября сообщает «Матч ТВ».

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«Нет, я не задумывался об этом. Я первый раз об этом слышу, честно говоря. Видимо, я далёк от этих новостей, таких мыслей нет», — сказал Червоткин.

Он добавил, что не надо прибегать к крайним мерам, как бы ни было тяжело.

Напомним, в июле Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов до конца летнего сезона. Решение по зимнему сезону пока не принято.