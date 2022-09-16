Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В Чувашии возбудили уголовное дело отношении генерального директора одной из транспортных компаний. Его подозревают в мошенничестве при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал генеральный директор общества «Первая транспортная медиакомпания». Прокурорская проверка касалась исполнения государственных контрактов по обслуживанию межмуниципальных маршрутов в Алатырском и Шумерлинском районах.

По данным следственного управления, в декабре 2019 года между компанией и минтрансом Чувашии заключены три контракта на общую сумму 8 млн рублей по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Правоохранители отмечают, что представленная документация свидетельствовала об исполнении условий контракта в полном объёме.

«Подозреваемый по предварительному сговору с лицами, личность которых устанавливается, вдвое уменьшил количество рейсов, предусмотренных контрактами, однако ежемесячно предоставлял заведомо ложные сведения о соответствии количества выполненных рейсов условиям контрактов», — считают в следственном управлении.

По расчётам надзорного ведомства, из-за выполнения меньшего числа рейсов, чем предусмотрено государственными контрактами, причинённый республиканскому бюджету ущерб превысил 2,47 млн рублей.

Материалы прокуратуры и УФСБ переданы в следственное управление СКР, которое возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшей бухгалтера одного из мясоперерабатывающих предприятий. Правоохранители считают, что она изготавливала фиктивные платёжные поручения, присвоив свыше 467 тыс. рублей.