Чебоксары, 16 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Чувашии возбудили уголовное дело отношении генерального директора одной из транспортных компаний. Его подозревают в мошенничестве при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Фигурантом уголовного дела стал генеральный директор общества «Первая транспортная медиакомпания». Прокурорская проверка касалась исполнения государственных контрактов по обслуживанию межмуниципальных маршрутов в Алатырском и Шумерлинском районах.

По данным следственного управления, в декабре 2019 года между компанией и минтрансом Чувашии заключены три контракта на общую сумму 8 млн рублей по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Правоохранители отмечают, что представленная документация свидетельствовала об исполнении условий контракта в полном объёме.

«Подозреваемый по предварительному сговору с лицами, личность которых устанавливается, вдвое уменьшил количество рейсов, предусмотренных контрактами, однако ежемесячно предоставлял заведомо ложные сведения о соответствии количества выполненных рейсов условиям контрактов», — считают в следственном управлении.

По расчётам надзорного ведомства, из-за выполнения меньшего числа рейсов, чем предусмотрено государственными контрактами, причинённый республиканскому бюджету ущерб превысил 2,47 млн рублей.

Материалы прокуратуры и УФСБ переданы в следственное управление СКР, которое возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшей бухгалтера одного из мясоперерабатывающих предприятий. Правоохранители считают, что она изготавливала фиктивные платёжные поручения, присвоив свыше 467 тыс. рублей.