Париж, 16 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Непосредственным общим экономическим приоритетом для Франции и Великобритании является ускорение работ по строительству атомной электростанции Sizewell C французской энергетической компании Électricité de France на востоке Англии, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, как сообщает агентство Bloomberg.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона полностью поддерживает проект, сказал Ле Мэр своему коллеге, министру финансов Великобритании Квази Квартенгу в пятницу 16 сентября в их первом телефонном разговоре с тех пор, как Квартенг вступил в новую должность.

Министры обсудили экономическую ситуацию, перспективы роста и инфляции в обеих странах, а также бюджетную поддержку, оказываемую населению, говорится в заявлении французского минфина.

Кроме того, Ле Мэр и Квартенг подтвердили свою решимость поддерживать экономические и финансовые санкции против России, отмечает министерство, и рассмотрели планы по введению ограничения цен на нефть, которые в настоящее время обсуждаются министрами финансов «Большой семерки».