Министры финансов Франции и Британии подтвердили приверженность санкциям
Париж, 16 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Непосредственным общим экономическим приоритетом для Франции и Великобритании является ускорение работ по строительству атомной электростанции Sizewell C французской энергетической компании Électricité de France на востоке Англии, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, как сообщает агентство Bloomberg.
Правительство президента Франции Эммануэля Макрона полностью поддерживает проект, сказал Ле Мэр своему коллеге, министру финансов Великобритании Квази Квартенгу в пятницу 16 сентября в их первом телефонном разговоре с тех пор, как Квартенг вступил в новую должность.
Министры обсудили экономическую ситуацию, перспективы роста и инфляции в обеих странах, а также бюджетную поддержку, оказываемую населению, говорится в заявлении французского минфина.
Кроме того, Ле Мэр и Квартенг подтвердили свою решимость поддерживать экономические и финансовые санкции против России, отмечает министерство, и рассмотрели планы по введению ограничения цен на нефть, которые в настоящее время обсуждаются министрами финансов «Большой семерки».