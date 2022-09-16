Пекин, , 15:12 — REGNUM Китай официально ввёл в эксплуатацию ещё один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по «Силе Сибири», строительство которого началось в октябре 2020 года. Об этом сообщила компания PipeChina, ответственная за проект.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

Уточняется, что китайский участок газопровода, стыкующегося с газопроводом «Сила Сибири» Аньпин (провинция Хэбэй) —Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая был официально сдан в эксплуатацию 16 сентября.

«Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали ещё более совершенными», — говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Протяжённость участка Аньпин — Тайань составляет 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя правления Газпрома Олег Аксютин заявил, что Китай повышает заявки на поставки газа по «Силе Сибири». По его словам, это говорит о высокой востребованности российского трубопроводного газа на китайском рынке.

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