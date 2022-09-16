Бухарест, 16 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Паромное сообщение между приграничными населенными пунктами Бечет (Румыния) и Оряхово (Болгария) приостановлено с 16 сентября из-за резкого снижения уровня воды в реке Дунай. Об этом 16 сентября сообщает румынское информационное агентство Agerpres.

Shao Дунай

По предварительным данным, сложившаяся ситуация вызвана последствиями сильнейшей засухи в юго-западных румынских районах и северо-западных болгарских областях.

В настоящее время приграничное сообщение между двумя государствами в этих районах осуществляется наземным транспортом через альтернативные контрольно-пропускные пункты.

Как утверждают румынские гидрологи, восстановление работы инфраструктуры возможно не ранее начала октября текущего года.