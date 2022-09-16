Кемерово, 16 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. По пути следования общественного транспорта в Новокузнецке запустили «заячий катафалк», который теперь мэр города Сергей Кузнецов назвал «заячим кортежем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/skuznetsov_nvkz «Заячий катафалк» в Новокузнецке

При этом Кузнецов в своём телеграм-канале поделился с подписчиками сообщением, которое пришло на его личную страницу.

«Я живу в Новосибирске. Мама в Новокузнецке. И когда я приезжаю к маме в гости и мы едем по делам в транспорте, то что я в ужасе, что происходит, это ничего не сказать! В 11 автобусе вообще никогда никто не платит за проезд. Сколько бы не ездили, вообще никто не платит. Я в шоке, попробовали бы не заплатить в Новосибирске», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире телеканала «Ново-ТВ» Кузнецов сообщил, что число «зайцев» в общественном транспорте не уменьшилось и поэтому «с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк». В этом автомобиле сотрудники будут оформлять протоколы за безбилетный проезд.