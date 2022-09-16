Уфа, , 15:13 — REGNUM Более 28 млн рублей дополнительно получит Башкирия из средств федерального бюджета для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном сайте правительства Российской Федерации.

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Сообщается, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из средств федерального бюджета дополнительно выделяется в 64 региона свыше 3,6 млрд рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта.

Согласно документу, Башкирии на эти цели будет направлено почти 28,5 млн рублей.

Отмечается, что данное решение принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%. Помимо этого, дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на ведение личного подсобного хозяйства и развитие своего дела.