Башкирия получит еще более 28 млн рублей на выплаты некоторым гражданам
Уфа, 16 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Более 28 млн рублей дополнительно получит Башкирия из средств федерального бюджета для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном сайте правительства Российской Федерации.
Сообщается, что председатель правительства РФМихаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из средств федерального бюджета дополнительно выделяется в 64 региона свыше 3,6 млрд рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта.
Согласно документу, Башкирии на эти цели будет направлено почти 28,5 млн рублей.
Отмечается, что данное решение принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%. Помимо этого, дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на ведение личного подсобного хозяйства и развитие своего дела.