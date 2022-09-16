Херсон, 16 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Херсоне в результате ракетного удара погибли три человека. Об этом 16 сентября сообщает Readovka со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Представитель уточнил, что погиб водитель и двое прохожих. Кроме того, среди мирного населения много пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации региона сообщили, что среди жертв ракетного удара нет членов правительства Херсонской области.