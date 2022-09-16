Донецк, 16 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, населенные пункты Минеральное и Ясиноватая, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:31 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:35 боевики ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм, а в 14:37 — Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 152 мм.