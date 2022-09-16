Бухарест, 16 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В центральном здании парламента Румынии началась масштабная акция по экономии электричества в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии (ЕК) о сокращении объемов потребления энергоносителей. Об этом 16 сентября сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Согласно официальной информации, в каждом кабинете и коридорах Парламентского дворца в Бухаресте лампочки накаливания будут заменены на светодиодные элементы, а наружное освещение сократится в среднем на 50%.

Как отмечено в пресс-релизе хозяйственной администрации высшего законодательного органа Румынии, нововведение позволит дополнительно привлечь на развитие структуры десятки тысяч долларов.

Напомним, ранее ЕК призвала жителей Румынии значительно уменьшить потребление электроэнергии в связи с общим кризисом отрасли накануне нового отопительного сезона. Этот призыв вызвал недоумение и гнев абсолютного большинства жителей страны. В последний раз режим жесткой экономии энергоносителей вводился официальным Бухарестом в конце 1980-х годов.