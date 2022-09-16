Москва, , 15:09 — REGNUM Число банкоматов в России снижается в связи с тем, что увеличивается объём безналичных операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Банкомат Banki.site

«Кроме того, сейчас банки используют AI-модели для определения места размещения банкомата и оптимизации сети банкоматов. Ещё одним фактором становится замена банкоматов на устройства с рециркуляцией наличных. Все эти факторы в совокупности влияют на то, что из года в год число банкоматов снижается, — сказала Мамедова. — В городах эта тенденция более заметна и даже ощущается — ведь все помнят времена, когда на входе в торговый центр, к примеру, нас встречал ряд банкоматов различных банков. Изменение внешнеэкономических условий, в которых оказалась Россия, на темпы сокращения числа банкоматов не влияет. И даже если темпы сокращения не будут нарастать, тенденция все равно сохранится».

Кроме того, как отметила эксперт, свою лепту внесет и внедрение в оборот цифровой валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ухудшение внешнеэкономических условий, в которых оказалась РФ, непременно отразится на количестве банкоматов в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ упало доверие населения к банковским картам — экономист