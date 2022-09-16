Детский омбудсмен: мы будем отстаивать право на жизнь, мирное небо, счастье
Москва, 16 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала внесение своего имени в санкционные списки США.
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
Санкции
«США внесли меня в «недружественные» списки. Знаете, за что я больше всего переживаю? За то, чтобы там правильно произносили мою фамилию. Ну а если серьезно, то очень печально, что страна, которая считает себя оплотом демократии, прав и свобод человека, считает недостойными этих принципов детей Донбасса. Поэтому эти позиции будем отстаивать мы. Право на жизнь, мирное небо и счастье», — написала Мария Львова-Белова на своем телеграм-канале.