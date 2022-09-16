Москва, 16 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала внесение своего имени в санкционные списки США.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции