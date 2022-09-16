Москва, 16 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Ухудшение внешнеэкономических условий, в которых оказалась Россия, безусловно, скажется на количестве банкоматов в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что за II квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс.

Банкомат

«Все банкоматы сейчас — иностранного производства. А большинство поставщиков отказалось сотрудничать с нашей страной. Недавняя инициатива российской компании BFS начать производство банкоматов на процессорах «Эльбрус» ситуацию быстро не поправит, — констатировал Ковригин. — По всей стране банкоматы на отечественные быстро не заменить. Ныне действующим банкоматам требуется периодический ремонт, а из-за ухода зарубежных поставщиков это стало делать труднее. Тем не менее не думаю, что уменьшение количества банкоматов на 6,2 тысячи — какой-то критичный показатель. Доверие к пластиковым картам у населения немного упало».

Как полагает экономист, банки просто оптимизируют сеть банкоматов.

«Дальше продолжится тренд на уменьшение количества банкоматов, но он не будет каким-то большим. То, к чему мы привыкли, с нами останется», — убежден Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России были и наличествуют все ресурсы для производства банкоматов.