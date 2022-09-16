Кишинёв, 16 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Руководство Молдавии должно искать способы добиться снижения цены на российский газ. Об этом в эфире телеканала TV8 16 сентября заявил вице-спикер парламента республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

«Договариваться нужно там, где эти энергоресурсы, природный газ самые дешевые. Да, это непросто, но с «Газпромом» нужно договариваться», — сказал политик.

Батрынча отметил, что Венгрия, Германия и даже Румыния покупают в РФ газ гораздо дешевле, чем Молдавия. Он подчеркнул, что переговорщики от этих стран не делали никаких политических заявлений.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики составляла до $170. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883.