Москва, , 15:07 — REGNUM Проинфляционные риски в российской экономике нарастают. Об этом 16 сентября заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики. Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свои силы, а проинфляционные риски нарастают», — заявила Набиуллина.

«Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — указала она.

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