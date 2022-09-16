Москва, 16 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Проинфляционные риски в российской экономике нарастают. Об этом 16 сентября заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики. Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свои силы, а проинфляционные риски нарастают», — заявила Набиуллина.

«Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — указала она.