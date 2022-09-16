Москва, 16 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Зафиксированное в РФ снижение средних зарплат айтишников отражает изменения на рынке труда в высокотехнологичных компаниях, которые стали больше нуждаться в начинающих специалистах и исполнителях среднего уровня для выполнения постоянных и рутинных задач в IT-сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Программист

«Также нужно отметить снижение уровня опасений работодателей по возникновению дефицита кадров, которые наблюдались весной, — сказал экономист. — Отчасти это связано с перераспределением специалистов из закрывшихся предприятий в работающие российские компании, которые активно рекрутировали айтишников весной 2022 года. Частично сохраняется дистанционная занятость, позволяющие работать в российской компании удаленно, например из Армении или Узбекистана. Плюс летом был выпуск специалистов из российских вузов, и они также пополнили рынок труда в IT-сфере».

В дальнейшем, как полагает Цыганов, рост или снижение зарплат для начинающих сотрудников будут связаны скорее с реальным спросом на их услуги, который до конца 2022 года вряд ли существенно вырастет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ сохранится дефицит квалифицированных кадров.