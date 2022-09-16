Бухарест, 16 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении продлить действие программы компенсации цены на автомобильное топливо для владельцев нескольких тысяч АЗС по всей стране. Об этом 16 сентября сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

По предварительным данным, соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина страны в понедельник, 19 сентября.

Как ожидается, свои голоса в пользу сохранения действующей процедуры, по которой топливные компании получают по $0,10 за каждый проданный литр бензина, дизтоплива или газа, отдадут все без исключения члены правящей коалиции.

Напомним, система «топливной компенсации» в Румынии действует с июля нынешнего года. Программа позволила избежать энергетического кризиса и транспортного коллапса в стране.