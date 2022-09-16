Москва, 16 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В ближайшее время в России число размещенных IT-специалистами резюме продолжит увеличиваться, но дефицит квалифицированных кадров сохранится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.

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«В частности, в рамках импортозамещения все больше российских компаний фокусируются на разработке собственных продуктов на базе открытого программного обеспечения. А по мере того, как отечественные IТ-решения будут становиться все более конкурентоспособными, спрос на квалифицированных IТ-специалистов начнет поддерживать еще и возможность экспортировать эти решения в дружественные страны», — сказал Зараменских.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор объяснил, что в РФ происходит с заработными платами айтишников.