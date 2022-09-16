Берн, , 15:04 — REGNUM С 19 сентября 2022 года будет приостановлено действие соглашения России и Швейцарии об упрощенном режиме получения виз. Об этом 16 сентября рассказал официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостанавливается с 19 сентября 2022 года», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие соглашения об упрощении процедуры выдачи виз с Россией приостановил Федеральный совет (правительство) Швейцарии.