Берн, 16 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. С 19 сентября 2022 года будет приостановлено действие соглашения России и Швейцарии об упрощенном режиме получения виз. Об этом 16 сентября рассказал официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостанавливается с 19 сентября 2022 года», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие соглашения об упрощении процедуры выдачи виз с Россией приостановил Федеральный совет (правительство) Швейцарии.