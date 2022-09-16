Москва, 16 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В РФ верхняя планка зарплат IТ-отрасли снизилась, но эта динамика означает не спад в отрасли, а временную передышку для российского бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.

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«Работодатели сохраняют высокий интерес к опытным специалистам, но многие позиции удалось закрыть за счет приема людей, оставшихся без работы после ухода западных компаний с российского рынка, — сказал Зараменских. — Также стоит вспомнить, что еще несколько месяцев назад российский бизнес был вынужден повышать зарплаты для удержания IТ-специалистов. На текущий момент угроза массового оттока квалифицированных кадров из национальной экономики минимизирована, при этом многие ранее уехавшие специалисты приняли решение вернуться на российский рынок».

В связи с этим он напомнил, что ранее власти РФ сообщали о том, что по разным оценкам около 85% уехавших IТ-специалистов вернулись.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что заработные платы российских айтишников могут снизиться на 10-15%.