Донецк, 16 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:23 сотрудники представительства зафиксировали удар с позиций в Орловке по Кировскому району Макеевки. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли из «Града» город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.