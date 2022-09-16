Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Менее половины граждан США способны назвать все три ветви американской власти, на что указывают результаты проведенного опроса общественного мнения, приуроченного ко Дню Конституции. Об этом сообщает 15 сентября The Washington Times.

Гарольд Коппинг. Неуч. 1886

Кроме того, участника опроса, проведенного Центром общественной политики Анненберга, мало понимали влияние решения Верховного суда, и зачастую не могли перечислить свободы, гарантированные Первой поправкой к основному закону США.

«У меня сложилось впечатление, что даже в престижных университетах, возможно, 30% всех студентов могут пройти тест по основам гражданственности, который требуется от прибывающих иммигрантов», — сказал Джозеф Эллис, лауреат Пулитцеровской премии.

Эллис, который преподавал историю в течение 45 лет, сказал в беседе с изданием, что исследование подтверждает его опыт: сегодняшние выпускники колледжей «не знают ничего, что произошло до их рождения».

«Незнание американской истории — одна из причин, по которой это поколение так уязвимо для теорий заговора как справа, так и слева», — сказал он.

Только 47% из 1113 взрослых, опрошенных по телефону со 2 по 13 августа, смогли назвать три ветви федерального правительства. Это меньше, чем в показатель прошлого года, когда 56% респондентов смогли назвать законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.

«Конечно, одной из причин является пандемия COVID-19, которая привела к потере знаний в разном возрасте и по разным предметам», — сказал Джонатан Циммерман, профессор кафедры истории Пенсильванского университета, где расположен Центр Анненберга. — Но я также подозреваю, что молодые американцы просто не обращают внимание на политику, отчасти потому, что не верят, что это может изменить их жизнь».

Четверть респондентов не смогли назвать ни одной ветви федерального правительства, по сравнению с 20% в прошлом году.

«По моему мнению, это отражает сдвиг в образовании от преподавания простых фактов к поощрению студентов, вроде как, думать самостоятельно», — сказал Роберт Вайсберг, бывший профессор кафедры политологии в Университете Иллинойса. — Без базовой информации вы не сможете разумно мыслить».

Опрос также выявил резкое снижение доли американцев, которые могли назвать пять свобод, гарантированных Первой поправкой. Доля тех, кто знал, что это защищает свободу вероисповедания, снизилась с 56% в прошлом году до 24% в этом году. Только 20% смогли назвать свободу прессы по сравнению с 50% в прошлом году, а знание права на собрания упало с 30% до 16%. Только 6% назвали право на обращение к правительству правом Первой поправки, по сравнению с 20% в прошлом году.