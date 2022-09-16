В США лишь треть граждан может назвать все три ветви власти — опрос
Вашингтон, 16 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Менее половины граждан США способны назвать все три ветви американской власти, на что указывают результаты проведенного опроса общественного мнения, приуроченного ко Дню Конституции. Об этом сообщает 15 сентября The Washington Times.
Кроме того, участника опроса, проведенного Центром общественной политики Анненберга, мало понимали влияние решения Верховного суда, и зачастую не могли перечислить свободы, гарантированные Первой поправкой к основному закону США.
Эллис, который преподавал историю в течение 45 лет, сказал в беседе с изданием, что исследование подтверждает его опыт: сегодняшние выпускники колледжей «не знают ничего, что произошло до их рождения».
Только 47% из 1113 взрослых, опрошенных по телефону со 2 по 13 августа, смогли назвать три ветви федерального правительства. Это меньше, чем в показатель прошлого года, когда 56% респондентов смогли назвать законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
«Конечно, одной из причин является пандемия COVID-19, которая привела к потере знаний в разном возрасте и по разным предметам», — сказал Джонатан Циммерман, профессор кафедры истории Пенсильванского университета, где расположен Центр Анненберга. — Но я также подозреваю, что молодые американцы просто не обращают внимание на политику, отчасти потому, что не верят, что это может изменить их жизнь».
Четверть респондентов не смогли назвать ни одной ветви федерального правительства, по сравнению с 20% в прошлом году.
Опрос также выявил резкое снижение доли американцев, которые могли назвать пять свобод, гарантированных Первой поправкой. Доля тех, кто знал, что это защищает свободу вероисповедания, снизилась с 56% в прошлом году до 24% в этом году. Только 20% смогли назвать свободу прессы по сравнению с 50% в прошлом году, а знание права на собрания упало с 30% до 16%. Только 6% назвали право на обращение к правительству правом Первой поправки, по сравнению с 20% в прошлом году.