Сеул, 16 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в августе 2022 года индекс импортных цен составил 149,5 пункта, что на 0,9% меньше по сравнению с июлем текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 22,9%.

Известно, что показатель продолжает сокращаться второй месяц подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с падением мировых цен на нефть.

Средняя стоимость дубайской нефти в августе составила $96,63 за баррель, что на 6,3% ниже, чем средний показатель за июль. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 39%.

Между тем индекс экспортных цен составил 128,17 пункта, что на 0,9% меньше по сравнению с июлем 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 13,4%.

Стоимость угля и нефтепродуктов упала на 4,1%, химической продукции — на 2,2%.